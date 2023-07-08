Белгород, 8 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ получил ранения мужчина. Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его данным, по городу Шебекино украинская армия выпустила 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

«Есть пострадавший — мужчина с рваной раной надбровной области», — отметил глава региона, добавив, что медики оказали пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, мужчина был отправлен домой на амбулаторное лечение.

В результате обстрела было повреждено складское помещение на овощебазе, торговые модули на рынке и три гаража, добавил белгородский губернатор.

Он также сообщил, что был поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов были выбиты окна, посечен фасад, полностью сгорел один автомобиль.

Глава региона отметил, что из миномёта был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино»: зафиксировано пять прилётов, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в город Шебекино в связи с новыми обстрелами со стороны ВСУ. Также было принято решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города.

В Шебекино от ударов ВСУ всего было повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, из них 183 многоквартирных дома, 494 ИЖС и 52 социальных объекта. По состоянию на 4 июля работы ведутся на 142 объектах. В городе подлежат сносу 11 объектов ИЖС, восемь уже демонтировано, из них на семи начаты строительные работы.