Красногорск, 8 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Почти 70 населённых пунктов Московской области остались без электричества из-за непогоды, сообщили 8 июля в региональном главке МЧС России.

ТАСС/Roberto Almeida Aveledo/ZUMA

«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в трёх городских округах», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Также сообщается, что из-за грозы упали 63 дерева в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей и два балкона в Белозерске. Аэропорты московского авиаузла работали в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Коломне прошёл сильный дождь. За несколько часов улицы затопило водой.

Кроме того, от разряда молнии пострадала женщина. Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу. Пострадавшей были проведены медицинские исследования, оказана медицинская помощь и в удовлетворительном состоянии её отправили на амбулаторное лечение.