В Подмосковье около 70 населённых пунктов остались без света из-за непогоды
Красногорск, 8 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Почти 70 населённых пунктов Московской области остались без электричества из-за непогоды, сообщили 8 июля в региональном главке МЧС России.
«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в трёх городских округах», — сообщили ТАСС в ведомстве.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Также сообщается, что из-за грозы упали 63 дерева в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей и два балкона в Белозерске. Аэропорты московского авиаузла работали в штатном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Коломне прошёл сильный дождь. За несколько часов улицы затопило водой.
Кроме того, от разряда молнии пострадала женщина. Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу. Пострадавшей были проведены медицинские исследования, оказана медицинская помощь и в удовлетворительном состоянии её отправили на амбулаторное лечение.