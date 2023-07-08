Москва, 8 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Определенности со встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/Павел Бедняков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

«Пока нет. Сообщим», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, появилась ли определенность со временем и местом встречи Путина и Эрдогана и возможна ли она в августе.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в августе.

Эрдоган сказал, что Турция продолжает вести переговоры и с Россией, и с Украиной по вопросам обмена пленными.