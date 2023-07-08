Москва, 8 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы «Мир», заявил посол этой страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Известия/Павел Волков

По его словам, реальность в сфере финансов меняется, Мексика адаптируется к изменениям.

«Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платёжной системы, такой как система «Мир», Мексика, конечно, открыта к этому», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мехиас заявил, что Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно.

Для таких перелётов нужны дальнемагистральные самолёты, которые есть только у крупных компаний, а их партнёры находятся в странах, которые ввели санкции против России, добавил он.