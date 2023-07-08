Москва, 8 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Известия/Александр Казаков Актёр Дмитрий Певцов

Глава государства отметил, что благодаря незаурядному актёрскому мастерству, таланту и искренней увлечённости любимым делом Певцов добился большого творческого, профессионального успеха, покорил сердца многочисленных почитателей кинематографа и театра.

«И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин пожелал актёру вдохновения, здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

Как передавало ИА Регнум, народный артист России Дмитрий Певцов в беседе с ИА Регнум рассказал, почему в рамках проекта «ПОЭЗФРОНТ» зачитал стихотворение «Солдатская молитва», автором которого является поэтесса и участница евромайдана Евгения Бильченко. Певцов отметил, что знает про прошлое Евгении Бильченко. Однако, указал он, Бильченко уже много лет поддерживает Россию, об этом говорят все её интервью и тот факт, что после майдана она изменила своё мнение о событиях на Украине и давно не является проукраинской поэтессой.

По его словам, эта поэтесса не имеет отношения к ВСУ, а относится к интеллигенции, которая поддерживала майдан, а теперь не знает, что с ним делать.