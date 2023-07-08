Киев, 8 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на острове Змеином спустя год после того, как Россия вывела оттуда военных. Видео поездки опубликовано 8 июля в Telergam-канале украинского лидера.

Telergam-канал Зеленского

Зеленский, как следует из видео, прибыл на остров на скоростной моторной лодке. С ним был глава президентского офиса Андрей Ермак. Политиков сопровождали автоматчики. На сушу Зеленский и Ермак сошли, надев бронежилеты.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы установили контроль над островом Змеиный, входящим в состав Одесской области Украины, в конце февраля 2022 года. Спустя четыре месяца, 30 июня Минобороны России сообщило о выводе гарнизона. В ведомстве пояснили, что остров оставлен в качестве жеста доброй воли. Россия показала, что не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил ИА Регнум, что держать гарнизон на острове Змеиный не имело смысла. Украинские войска собирались нанести по нему массированные удары, это привело бы к жертвам среди военнослужащих ВС России.