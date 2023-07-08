Москва, 8 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Государственная дума в течение июля примет решение о запрете смены пола в России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Известия/Александр Казаков

«В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также поздравил всех жителей России с Днём семьи, любви и верности.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, запрещающий медработникам проводить соответствующие операции за исключением случаев лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола.

Кроме того, законопроект исключает государственную регистрацию смены пола без операций. Авторами проекта выступили около 400 депутатов от всех фракций.