Москва, 8 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В спартакиаде «Моспром-2023» примут участие более 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий столицы. Первый отборочный тур стартует 15 июля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В спартакиаде «Моспром» участвуют более 4 тыс. сотрудников промпредприятий

«В этом году за победу в спартакиаде «Моспром» будут состязаться более 4,4 тысячи сотрудников промышленных предприятий столицы. Среди них — представители 177 фабрик и заводов. Из заявленных участников 41 предприятие будет соревноваться впервые», — сообщил Овчинский. Такие мероприятия помогают привлекать новых амбассадоров, расширять список спортивных дисциплин и улучшать условия соревнований, добавил он. «Так, в этот раз спортсмены смогут впервые выяснить, кто сильнейший в дартсе и тэг-регби. Кроме того, для представителей лиги вузов и колледжей регистрация еще идет, всего в этом году мы ожидаем более шести тысяч участников», — отметил Овчинский.

В этом году в спартакиаде впервые принимают участие сотрудники производителя снеков «Москарт», часовой компании «Романофф», предприятия «Хирана+», которое производит аппараты ИВЛ, хлебобулочного комбината «Коломенский» и др. Также организована отдельная лига для учащихся колледжей и игры для лиги вузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В спартакиаде «Моспром» участвуют более 4 тыс. сотрудников промпредприятий

15 июля состоятся отборочные туры сразу по нескольким видам спорта — футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису и плаванию. Отборочный тур завершится 26 августа. Сотрудникам промпредприятий предстоит проверить свои силы в 12 видах спорта: бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби. Финал пройдет в сентябре в спортивном комплексе «Лужники».