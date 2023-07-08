Вашингтон, 8 июля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В случае отправки западными странами самолётов F-16 Киеву, иностранный обслуживающий персонал американских истребителей станет законными целями для российских военных. Об этом сообщил бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в отличие от советских самолётов, для F-16 потребуются централизованные базы для полётов, что превратит их «в желаемые цели для российских ударов».

«На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание», — цитирует его издание Newsweek.

Он добавил, что, по законам вооруженных конфликтов, они становятся «очень и очень интересной мишенью для России».

Как сообщало ИА Регнум, одна из стран обещала начать в июне подготовку украинских пилотов по управлению F-16. Из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвигается. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.