Нью-Дели, 8 июля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Пятнадцатилетий подросток скончался в индийском штате Керала в результате инфекции мозга, которая была вызван амёбой Naegleria fowleri. Об этом заявил министр здравоохранения штата Вина Джордж в интервью телеканалу News18.

USCDC

По его словам, заражение несовершеннолетнего произошло в загрязненных водах около Алаппужа на юго-востоке Индии. Это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале, уточнил министр.

«Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%», — заявил Джордж, напомнив, что случаи заражения этой амебой были зафиксированы в разных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

Как передавало ИА Регнум, в городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик скоропостижно умер, заразившись амёбой вида Naegleria fowleri. Мужчину доставили в больницу, но через два дня, 4 июля он скончался.

Паразит известен как «поедающая мозг» амёба, которая заражает людей, когда вода с ней попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния в озерах и реках.

За последние 60 лет в мире зарегистрированы почти 400 случаев этой болезни, 97 процентов пациентов скончались. В России заражений амебой не фиксировали ни разу.