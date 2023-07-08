Москва, 8 июля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Мексика заинтересована в увеличении объёма импорта удобрений из России, а также в поставках стали. Об этом заявил посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Эрик Романенко/ТАСС

«Мы заинтересованы в первую очередь в удобрениях», — приводит РИА Новости его слова.

Дипломат напомнил, что удобрения необходимы для развития сельского хозяйства, поэтому правительство страны выделяет на них значительные суммы. Экспорт данного товара из России происходит через посредников, в настоящее время поставки осуществляются в меньшей степени либо через третьи страны, уточнил посол.

«Но правительство Мексики хочет рассмотреть возможность закупок больших объёмов удобрений для сельского хозяйства при поддержке российских властей. Это главное и самое важное для нас», — добавил он, уточнив, что вторым по важности вопросом для Мексики являются поставки стали, которая нужна для развития промышленности.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что санкции со стороны западных стран не смогли помешать экспорту российских удобрений и продовольствия, он продолжается. Он добавил, что российский экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн. Глава МИД выразил уверенность, что партнёры России не пострадают. При этом он назвал отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительным.

Ранее посол Мексики заявил, что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Дипломат добавил, что возобновить прямые авиамаршруты будет затруднительно из-за логистики. Он уточнил, что для таких перелётов нужны дальнемагистральные самолёты, которые есть только у крупных компаний, а их партнёры находятся в странах, которые ввели санкции против России.