Белгород, 8 июля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в город Шебекино в связи с новыми обстрелами со стороны ВСУ. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал он, добавив, что власти региона будут ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия нанесла удар по Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град». Гладков заверил, что в результате инцидента никто не пострадал, уточнив, что после попадания снаряда загорелась территория центрального рынка. Также зафиксировано возгорание овощной базы и одного автомобиля.

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» из миномёта и гранатомёта. Гладков добавил, что по хутору Панков ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа — три миномётных снаряда.

В Шебекино от ударов ВСУ всего было повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, из них 183 многоквартирных дома, 494 ИЖС и 52 социальных объекта. По состоянию на 4 июля работы ведутся на 142 объектах. В городе подлежат сносу 11 объектов ИЖС, восемь уже демонтировано, из них на семи начаты строительные работы.

Ранее Гладков в ходе заседания генерального совета «Единой России» с участием председателя партии Дмитрия Медведева заявил, что в Белгородской области начались работы по восстановлению пострадавшей от украинских обстрелов инфраструктуры.

Гладков также отметил, что до 1 августа стоит задача восстановить повреждённые контуры и крыши зданий, до декабря — полностью восстановить жильё и вернуть в него людей.

Глава региона 5 июля отмечал, что ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.