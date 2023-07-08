Берлин, 8 июля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было раньше заключать мирный договор с Россией, теперь же Киеву остаётся только надеяться на участие НАТО в данном конфликте. Об этом написал немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в американскую прокси-войну, его дни сочтены», — отметил бизнесмен, добавив, что верить пустым обещаниям поддержки со стороны Соединённых Штатов в обмен на отказ от мирного соглашения с Россией было глупой ошибкой, которая дорого обошлась Украине.

Эта страна стала очередной жертвой США, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы. По его словам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своём заявлении в пятницу как раз и указал, что Россия «никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом», однако Киев поставил такие условия для начала этих переговоров, которые никто даже не станет обсуждать.

По его мнению, рано или поздно переговоры должны будут состояться, но к тому моменту украинский режим должен либо капитулировать, либо сойти с политической арены.

Своё заявление о готовности России к переговорному процессу Песков сделал, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, предположившего, что российско-украинские переговоры могут начаться уже осенью 2023 года. При этом Песков подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала этого процесса не просматривается.