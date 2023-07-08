Лондон, 8 июля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы Киеву.

Global Look Press/dpa/Patrick Pleul

«Позор тебе, Байден. Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев», — написал один из комментаторов.

«Позор Байдена не знает границ. После этого США будут ещё учить кого-то морали», — отметил второй.

Читатели заключили, что США проигрывают конфликт, поэтому и идут на военные преступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США официально объявили, что поставят кассетные боеприпасы Украине. В Белом доме при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов.

Предоставленные Украине американские кассетные бомбы не отразятся на балансе сил в конфликте по причине недостатка опыта у офицеров и подготовки бойцов ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.