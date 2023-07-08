Москва, 8 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие патологий, к которым организм предрасположен, поэтому при появлении каких-либо симптомов после перенесенного COVID-19 нужно обратиться к врачу. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Известия/Зураб Джавахадзе

«COVID-19, как и другие ОРВИ, может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма, а также манифестировать ранее дремавшие или медленно и незаметно для человека развивавшиеся заболевания», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная отметила, что людям не стоит надеяться, что со временем всё само пройдёт, а лучше лишний раз пройти обследование у врача.

Она уточнила, что большинство жалоб после перенесенного COVID-19 связаны с сохраняющимся кашлем, повышенной сонливостью, одышкой, слабостью, быстрой утомляемостью, нередки случаи учащённого сердцебиения и повышения артериального давления.

По её словам, пациенты могут отмечать ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, у многих людей сохраняется искажение запаха, вкуса, сниженное обоняние.

Пшеничная добавила, что зарядка, прогулки на свежем воздухе, обогащённая витаминами пища, дополнительный приём комплексов витаминов и микроэлементов могут способствовать скорейшему восстановлению организма.

Как передавало ИА Регнум, в России больше не действуют нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал тестировать граждан на COVID-19 с учётом активности эпидемического процесса в каждом из регионов. В регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем — не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким — не менее 150 на 100 тыс. Теперь соответствующие абзацы решено «признать утратившими силу», следует из документа.