Иркутск, 8 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В некоторых округах Иркутска был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня рек. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

МЧС России/ТАСС

По её информации, из-за затяжных дождей фиксируется повышение уровня воды в реках Ангара, Ушаковка и Иркут.

Уточняется, что по поручению мэра города Руслана Болотова был введён режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного округа около микрорайона Падь Грязнуха, улицы 2-я Аларская, садоводств Плишкинского тракта, в Октябрьском округе — улицы Вилюйская.

Отмечается, что около Пади Грязнуха наблюдается понижение уровня в реке Ушаковке, при этом, несмотря на то, что вода постепенно уходит, подтопленными остаются 11 участков.

«В результате размыва берега в районе улицы Вилюйской водой унесло две хозяйственные постройки. Они были расположены за границами земельного участка», — приводит пресс-служба слова председателя комитета по управлению Октябрьским округом Георгия Комарова.

Он добавил, что городская администрация предпринимает все возможные меры для защиты от подтопления жилых домов.

Отмечается, что, согласно данным гидрологического мониторинга, уровень воды в реке Ушаковке около города за минувшие 24 часа увеличился на 71 см и составил 192 см (критический — 339). Уровень реки Иркут понизился: в селе Баклаши наблюдается понижение на 32 см, в Иркутске — на 7 см (до 287 см), критический 320 см. Вода в Ангаре прибыла на 13 см, уровень реки составил 545 см.

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