Москва, 8 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Об этом сообщил посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Известия/Павел Бедняков

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что возобновить прямые авиамаршруты будет затруднительно из-за логистики.

«Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», — добавил посол.

Однако, уточнил он, для таких перелётов нужны дальнемагистральные самолёты, которые есть только у крупных компаний, а их партнёры находятся в странах, которые ввели санкции против России.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Индонезия начали рассматривать вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами. А в марте глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что в России на 2023 год прорабатывается открытие авиасообщения с несколькими странам, в том числе планируются рейсы в Африку, открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полётов в Южную Корею, Монголию, Вьетнам и Саудовскую Аравию.