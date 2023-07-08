Москва, 8 июля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Посольство России призвало Вашингтон не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Тимкив

В дипведомстве отметили, что в очередной раз Российскую Федерацию обвинили в якобы обладании незадекларированными запасами боевых отравляющих веществ.

«Судя по всему, Вашингтон исходит из того, что в таком контексте достойно будет выглядеть явно запоздалое выполнение Соединёнными Штатами своих международных обязательств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Россия полностью и досрочно уничтожила химический арсенал ещё в 2017 году и это подтвердила ОЗХО.

В посольстве России рекомендовали США не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям, а не разыгрывать «антироссийскую карту».

Дипведомство призвало прекратить политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия и не превращать эту организацию из международного инструмента химического разоружения в орудие борьбы с неугодными США странам.

В комментарии отмечается, что призывы Соединённых Штатов избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы.

«Властям США было просто наплевать на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Организации по запрещению химического оружия заверили, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. ОЗХО подтверждает, что последний запас химоружия, который оставался у США, был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.

В России последний заряд с химическим оружием уничтожили в сентябре 2017 года. Президент Владимир Путин назвал это событием историческим.