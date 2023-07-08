Москва, 8 июля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Иностранные наёмники открыто гуляют по украинским городам, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, сведения об этом часто в последнее время получает пророссийское подполье из разных регионов Украины.

Мужчина предоставил РИА Новости фотографию, на которой двое одетых в камуфляж темнокожих стоят в общественном месте одного из городов. У одного из них на рукаве видна нашивка в виде украинского флага.

«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — отметил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские наёмники, воевавшие на стороне Вооружённых сил Украины, сообщили изданию Daily Beast, что боевые действия на территории Украины ужаснее и более жестокие, чем были в Афганистане и Ираке.

Боец также пожаловался на низкий уровень подготовки украинских военных. По его словам, в рядах ВСУ много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя.