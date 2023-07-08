Москва, 8 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях и местности, включая городской бой. Об этом 8 июля сообщили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

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«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажёрных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — добавили в Минобороны РФ.

Занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. Военные выполняют стрельбы из различных видов оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения.

Из доклада начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева министру следует, что при обучении военнослужащих особое внимание уделяется доведению им теоретических знаний поражения военной техники противника на базе актуальных учебных методичек, подготовленных с учётом опыта спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января по 4 июля 2023 года ряды Вооружённых сил РФ пополнили более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе порядка 109 тыс. человек, а также другие призванные на службу по контракту категории граждан, констатировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки российского президента, государства и готовы защищать свою страну. По итогам июня темпы отбора на службу по контракту выросли до 1400 человек в день, сказал Медведев.