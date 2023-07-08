Токио, 8 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Группа молодых людей устроила потасовку с полицией во время церемонии поминовения на месте убийства год назад экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Нара. Очевидцем стал корреспондент РИА Новости.

Useful-info.com Синдзо Абэ

В толпу горожан протиснулась группа из нескольких молодых людей, в руках одного из них был муляж самострела, похожего на тот, из которого стрелял убийца Тэцуя Ямагами.

Полиция попросила их убрать муляж, так как стоящие рядом люди переживают. В этот момент мужчина передал муляж другому молодому человеку. Люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись «No Cult!».

Полиции не удалось оттеснить зачинщиков в сторону, они стали сопротивляться, а кто-то из них даже упал на асфальт.

Через некоторое время молодых людей довели до полицейского отделения, одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли.

Как сообщало ИА Регнум, японцы в первую годовщину убийства Абэ несут цветы к месту нападения на него в городе Нара.

Кроме горожан, возложить цветы пришли и представители политических кругов.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля от потери крови после совершенного на него нападения в префектуре Нара. Абэ умер в больнице в городе Касихара. Ему было 67 лет.