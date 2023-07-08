Найдены семеро из восьми пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов
Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии
Кабанский район, Бурятия, 8 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве на катамаранах по реке Снежная в Бурятии, сообщили 8 июля в МЧС России.
Туриста доставили в посёлок Новоснежная Иркутской области. Борт вертолёта Ми-8 МЧС России снова вылетел в район поисков.
Местонахождение ещё одной туристки неизвестно. К её поиску подключились авиа-, водная и наземная группировки спасателей.
Как сообщало ИА Регнум, 6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная в Кабанском районе Бурятии. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.
В МЧС уточнили, что река Снежная протекает по таёжной местности, на ней много порогов, водоворотов и завалов. Сильному течению способствуют узкие и отвесные берега.