Кабанский район, Бурятия, 8 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве на катамаранах по реке Снежная в Бурятии, сообщили 8 июля в МЧС России.

ГУ МЧС по Бурятии Вертолёт Ми-8 МЧС России

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Туриста доставили в посёлок Новоснежная Иркутской области. Борт вертолёта Ми-8 МЧС России снова вылетел в район поисков.

Местонахождение ещё одной туристки неизвестно. К её поиску подключились авиа-, водная и наземная группировки спасателей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная в Кабанском районе Бурятии. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.

В МЧС уточнили, что река Снежная протекает по таёжной местности, на ней много порогов, водоворотов и завалов. Сильному течению способствуют узкие и отвесные берега.