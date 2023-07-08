Вашингтон, 8 июля, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Киеву, Лондону и Парижу стоит обеспокоиться захватом российскими военными уцелевшей ракеты Storm Shadow. Россияне теперь изучат её начинку и найдут способы нейтрализации её в дальнейшем. Об этом РИА Новости рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — сказал он.

Если бы Риттер был разведчиком, то, по его словам, смог бы захватить одну из таких систем для дальнейшего изучения микросхем, выявления уязвимости на предмет глушения такого типа ракет. Русские скорее всего проведут инженерный анализ захваченной электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на её подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

Отставной офицер США предположил, что русские изучат систему наведения для повторения у себя. Вероятно внесутся коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания таких ракет, добавил Риттер.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военнослужащие из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow.

Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отмечал, что ракета удачно упала плашмя, она разрушена лишь частично. На эвакуацию трофея ушло два дня. При её транспортировке пришлось вступить в бой, когда ДРГ противника пыталась перехватить в дороге машины с ракетой и сопровождения. Ракету для изучения передали профильным специалистам. Теперь российская система ПВО постепенно сделает ракету Storm Shadow бесполезной, сказал Рогозин.