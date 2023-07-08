Танк ВС РФ на Времевском выступе посеял панику в рядах ВСУ — 500-й день СВО
Главное о специальной военной операции на Украине за 7 июля.
На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника. Потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
Штурмовые отряды ЦВО и ВДВ захватили опорные пункты ВСУ.
Пленные военнослужащие ВСУ рассказали, как нацгвардия стреляла в спины отступающим.
В военном госпитале им. Н.Н.Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания молодой семьи военнослужащего-участника СВО.
Расчеты ОТРК «Искандер-М» Балтийского флота в ходе планового учения отработали нанесение группового ракетного удара по условному противнику.
Минобороны РФ.