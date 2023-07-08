Токио, 8 июля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Японцы в первую годовщину убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ несут цветы к месту нападения на него в городе Нара.

Иван Шилов ИА REGNUM Абэ

Возложение цветов сделали доступным ровно в 9 утра по местному времени (03:00 мск), и по сообщению корреспондента РИА Новости, было очень много журналистов.

Кроме горожан, возложить цветы пришли и представители политических кругов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля от потери крови после совершенного на него нападения в префектуре Нара. Абэ умер в больнице в городе Касихара. Ему было 67 лет.

Адвокаты убийцы Тэцуя Ямагами заявили, что их подзащитный получает письма со словами поддержки.

В МИД РФ заявили, что покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является актом терроризма.