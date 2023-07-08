Москва, 8 июля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Ребёнок расстрелянных в Мариуполе украинским пограничником супругов-врачей умер от голода, оставшись один в квартире. У мальчика был диагноз — ДЦП. О трагедии рассказал корреспондент РИА Новости, ознакомившись с документами расследования по факту убийства мужчины и женщины в марте 2022 года.

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В начале июня пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле жителей Мариуполя в марте 2022 года.

Пленный рассказал, что 26 марта вместе с боевиками полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина. В этот момент в другой части улицы началась стрельба, мужчина и женщина, по словам пленного, испугавшись, стали уезжать, и пограничник открыл по ним огонь.

СК РФ предъявил Ростовскому обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве.

Силовики рассказали, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены дополнительные сведения о гибели ребёнка супружеской пары.

Мать погибшей женщины — бабушка умершего ребёнка — рассказала, что последний раз дочь и её мужа видела, когда они приезжали к ней в гости в январе 2022 года. С началом боевых действий телефонная связь прервалась.

«Примерно в конце апреля 2022 года моя соседка, учившаяся в одном классе с моей дочерью, сообщила мне, что в интернете она увидела информацию о гибели медицинских работников в Мариуполе. На следующий день я поехала к месту захоронения своей дочери и её мужа. Я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», — рассказала женщина.

Она пояснила, что у неё были ключи от квартиры детей, она поехала туда и обнаружила труп внука. Бабушка поняла, что ребёнок умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов.

Как сообщало ИА Регнум, жительница города Лисичанска (ЛНР) Ольга Рудая рассказала журналистам об избиениях, которые совершали сотрудники Службы безопасности Украины на допросах. Киевские власти осудили её на пожизненное заключение по ряду статей, включая сепаратизм. В конце 2019 года женщина вернулась домой в рамках обмена пленными.

Сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировали рост количества нарушений украинскими силовиками прав людей с 22 февраля 2022 года, установили десятки случаев пыток мирных жителей. Об этом говорится в отчёте ВКПЧ ООН, опубликованном 27 июня на сайте организации.