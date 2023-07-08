Шебекино, Белгородская область, 8 июля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. ВСУ из РСЗО «Град» нанесли удар по Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белогородкой области Вячеслав Гладков 8 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Глава региона написал, что после попадания снаряда загорелась территория центрального рынка. Также зафиксировано возгорание овощной базы и одного автомобиля.

Гладков заверил, что в результате инцидента никто не пострадал.

На местах работают оперативные службы. Ведётся тушение возгораний.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» из миномета и гранатомета.

При обстреле украинскими войсками на Донецка 7 июля ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1986 года рождения.

На Украине в ночь на 8 июля в семи областях объявили воздушную тревогу. Издание «Зеркало недели» сообщило о прогремевшем взрыве в Днепропетровской области.