Москва, 8 июля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву 8 июля доставили в Кунцевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ЗАО Москвы. Об этом сообщают «Известия».

Pixabay.com В наручниках

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Задержанных двоих мужчин, подозреваемых в хулиганстве, доставили в следственный отдел в сопровождении полиции.

Отмечается, пострадавшая Пономарева рассказала, что поводом для нападения на неё могло стать дело судьи Сергея Котова о получении взятки в размере 13 млн рублей, по которому она проходила в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники уголовного розыска 7 июля задержали в Санкт-Петербурге двоих подозреваемых, которые облили зелёнкой двух женщин в Москве.

Адвокат Елена Пономарёва 6 июля получила ожог глаз в результате нападения неизвестных — её облили зелёнкой.

На защитника напали на Рублёвском шоссе, на автобусной остановке. Пономарёва рассказала, что ей поступали угрозы, связанные с профессиональной деятельностью. Ранее её автомобиль облили краской и прокололи шины.

Женщина получила телесные повреждения, у неё повреждена сетчатка глаз.