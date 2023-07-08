Мехико, 8 июля, 2023, 04:09 — ИА Регнум. В Мексиканском заливе на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в результате взрыва и сильного пожара погибли два человека, ещё один объявлен пропавшим без вести. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

netl.doe.gov Нефтяная платформа

«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — уточнили в организации.

Ранее в Pemex утверждали, что из 328 сотрудников с платформ корпорации эвакуировали 321 человека.

По данным издание Tribuna Campeche, взрыв и сильный пожар на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex начались на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года пять человек пострадали в результате взрыва с последующим пожаром на нефтедобывающей морской платформе в Мексиканском заливе. Пожар возник на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного примерно в 100 км от побережья штата Кампече.

Утром 21 ноября 2014 года произошел взрыв в Мексиканском заливе на нефтегазовой платформе Echo Platform, которая принадлежит компании Fieldwood Energy. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения.