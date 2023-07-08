Вашингтон, 8 июля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома 81-летний Джо Байден в очередной раз допустил ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он ввиду Украину.

Phil Roeder Президент США Джо Байден

«Думаю, мы должны предложить разумный путь России… извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — заявил президент США в интервью телеканалу CNN.

Как сообщало ИА Регнум, Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине перед избирателями. Видео опубликовано на YouTube-канале и собрало множество комментариев.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — пояснил смеющимся зрителям Байден и добавил, что хотел встать на трибуну, чтоб стать выше ростом.

В комментариях пользователи осмеяли своего президента, призывая убрать его, пока «страну совсем не потеряли».

В Сети обсуждали многочисленные видео, где лидер США блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой, путал должности чиновников и руководителей.