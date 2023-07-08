Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
Байден оговорился, заявив, что нужно помочь России достичь соответствия требованиям НАТО
Вашингтон, 8 июля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома 81-летний Джо Байден в очередной раз допустил ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он ввиду Украину.
«Думаю, мы должны предложить разумный путь России… извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — заявил президент США в интервью телеканалу CNN.
Как сообщало ИА Регнум, Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине перед избирателями. Видео опубликовано на YouTube-канале и собрало множество комментариев.
«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — пояснил смеющимся зрителям Байден и добавил, что хотел встать на трибуну, чтоб стать выше ростом.
В комментариях пользователи осмеяли своего президента, призывая убрать его, пока «страну совсем не потеряли».
В Сети обсуждали многочисленные видео, где лидер США блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой, путал должности чиновников и руководителей.