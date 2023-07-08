Стамбул, Турция, 8 июля, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Разные коридоры должны использоваться при реализации соглашения о зерновой сделке, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

«У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Чёрное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал он, напомнив о независимости стран.

Эрдоган в свою очередь настаивает на продлении зерновой сделки ещё минимум на три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, с 22 июля 2022 года подписанную в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: последний раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, киевские власти не согласятся на уступки России для продления зерновой сделки. Это Россия должна придерживаться своих обязательств, считает он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о маловероятном исполнении договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия.

Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна. РФ за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать, заверил 30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров.