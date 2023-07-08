Москва, 8 июля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров в очередной раз удивил поклонников — он вновь кардинально изменил свой имидж. Фото в новом образе король эстрады опубликовал в соцсетях.

Соцсети Новый образ Киркорова

Снимки сделаны в Греции, где Киркоров в элитном отеле отдыхает после череды гастролей и съёмок.

Звезда российской сцены позирует в пестрой рубашке и шортах Dolce & Gabbana. Образ дополняет кепка и солнцезащитные очки.

«Новый я. Скоро новая музыка. Лето 2023», — подписал Филипп Киркоров, который обрил блондинистые волосы наголо и перекрасил бороду в родной черный цвет.

Как сообщало ИА Регнум, Филипп Киркоров уже много лет не общается с бывшей супругой Аллой Пугачёвой, поэтому не знает подробностей её жизни.

При этом Киркоров назвал Пугачёву замечательной певицей и легендой. На вопрос о статусе еёё нового мужа юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) певец заявил, что это его волнует меньше всего.

«Меня интересует мой статус, моё имя и то, что я делаю в этой стране», — сказал Киркоров.