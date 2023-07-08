Вашингтон, 8 июля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что два года назад на первой встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным отказался предоставить ему гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Баден напомнил, что Путин хотел услышать обязательства о неприсоединении Украины к НАТО.

«Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться», — привёл свой ответ Байден российскому президенту в интервью телеканалу CNN.

Глава Белого дома при этом не видит готовности Украины стать членом Североатлантического альянса, иначе бы НАТО оказалось под угрозой прямого столкновения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден ранее заявил, что ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Американский президент лишь подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июля на открытии саммита ШОС в Нью-Дели, заявил о развязанной гибридной войне против России. По словам Путина, в мире всё острее становятся геополитические противоречия, наблюдается деградация системы международной безопасности, а российский народ консолидирован как никогда.