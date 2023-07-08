Мальмё, Швеция, 8 июля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Шведский город Мальмё примет в 2024 году международный музыкальный конкурс «Евровидение». О своём решении сообщил 7 июля Европейский вещательный союз (EBU).

Eurovision.tv Евровидение

«Мальмё примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года», — сообщил союз.

Отмечается, что Мальмё выбрали после тщательного отбора городов, изучили технические возможности, условия размещения тысяч делегаций, съёмочных групп, болельщиков и журналистов. Учитывались инфраструктура и другие критерии.

Победителем «Евровидения-2023», который проходил в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин.

Мальмё уже принимал «Евровидение» — в 1992 и 2013 годах. Всего же Швеция устраивала этот музыкальный конкурс шесть раз.

Как сообщало ИА Регнум, хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин Зинеб Нора Талхауи. Это её вторая победа — первый раз триумф был в 2012 году в Баку.

Эксперты заявляли, что «Евровидение-2023» можно назвать состязанием в эпатаже.