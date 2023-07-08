Вашингтон, 8 июля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск оскорбил главу корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга после запуска социальной сети Threads.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

«Я потратил 44 млпд долларов на приложение Twitter, и теперь «змееныш» просто решил скопировать его. Теперь это личное. Увидимся в клетке», — написал Маск на своей странице в социальной сети.

Владелец Twitter тем самым снова вызвал сооснователя Meta на бой.

Ранее ИА Регнум передавало, что американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА). Уайт отметил, что поединок будет интересным, учитывая разницу в габаритах бизнесменов. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

С 6 июля официально запущен сервис текстовых сообщений Threads от компании Meta. Он стал самым популярным в магазине приложений App Store в России. По словам Марка Цукерберг, спустя менее чем 20 часов после запуска число регистраций в сервисе достигло 30 миллионов.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск отреагировал на запуск социальной сети Threads и отметил недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей.

Юрист Twitter Алекс Спиро в письме, которое он направил гендиректору Meta Марку Цукербергу через несколько часов после запуска Threads, заявил, что компания присваивает себе коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность. Он указал, что Цукерберг нанимает бывших сотрудников Twitter, которые обладают конфиденциальной информацией.