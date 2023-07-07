В Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката
В Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката Пономарёву
Санкт-Петербург, 8 июля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска задержали в санкт-Петербурге двоих подозреваемых, которые облили зелёнкой двух женщин в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД Москвы.
Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить и задержать подозреваемых в хулиганских действиях.
«При поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения», — пояснили в столичном МВД.
Задержанных транспортируют для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Как сообщало ИА Регнум, адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарёва 6 июля получила ожог глаз в результате нападения неизвестных — её облили зелёнкой.
На защитника напали на Рублёвском шоссе, на автобусной остановке. Пономарёва рассказала, что ей поступали угрозы, связанные с профессиональной деятельностью. Ранее её автомобиль облили краской и прокололи шины.
Женщина получила телесные повреждения, у неё повреждена сетчатка глаз.
Неизвестные 4 июля избили вблизи аэропорта Грозного журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В связи с инцидентом правоохранительные органы начали проверки. Милашину облили зелёнкой и обрили наголо.