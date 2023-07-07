Ульяновск, 8 июля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне спецоперации на Украине. О безвременной смерти коллеги 7 июля сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Скорбь

Молодому перспективному арбитру был 31 год. Даниил Шеметов был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона.

Он был воспитанником спортивной школы «Старт» в Ульяновске, вратарь, закончил с красным дипломом обучение в московском центре «Футбольный арбитр».

«Это был необыкновенный человек. На него всегда можно было положиться во всём. Даниил Шеметов работал на 41 матче Второй лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России. Родные, знакомые и друзья вспоминают о нём, как о человеке с огромным сердцем. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная светлая память Герою!» — написали в соцсетях его коллеги по спортивной школе в Ульяновске.

Прощание состоится 10 июля на стадионе «Старт» в Ульяновске.