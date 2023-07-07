Красногорск, 8 июля, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В Московской области в ночь на 8 июля остались без электричества после сильного ливня и прошедшей грозы несколько населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После дождя

Глава Подмосковья заверил жителей, что экстренные и коммунальные службы как можно скорее стараются устранить аварии.

Сильнее всего стихия разгулялась в Коломне, Красногорске, Орехово-Зуево. Коммунальные службы перешли на усиленный режим.

По прогнозам синоптиков, гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду сохранятся до 12:00 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, сильный дождь и гроза в Подмосковье начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой, деревья порывами ветра повалены, вырваны с корнем.

Молния ударила в дерево рядом с людьми.

Затоплены десятки автомобилей и магазины. В некоторых домах вода зашла в подъезды.

От разряда молнии в Коломне пострадала женщина.