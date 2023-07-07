Амстердам, 8 июля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал прошение об отставке. Об этом он объявил 7 июля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Прошение об отставке правительства король страны получит в ближайшее время, сказал Рютте.

О своём решении политик объявил после появившихся разногласий с правящей коалицией в миграционной политике.

«Это вызывающая крайнее разочарование политическая реальность», — сказал премьер.

Действующее правительство будет исполнять свои обязанности до формирования новой правящей коалиции.

Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов с октября 2010 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта первый министр Шотландии Никола Стерджен подала официальное прошение об отставке королю Великобритании Карлу III и покинула официальную резиденцию Бьют-Хаус в Эдинбурге. В 2014 году Стерджен стала первой женщиной, занявшей этот пост. О намерении уйти в отставку Стерджен заявляла ещё в феврале.