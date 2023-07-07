Москва, 8 июля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. В Союзе кинематографистов России 7 июля сообщили о безвременной смерти советского, российского режиссёра, сценариста и продюсера Григория Петровича Любомирова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Гильдия продюсеров и Союз кинематографистов выражают соболезнования родным и близким», — сказано в некрологе.

Любомиров скончался в Подмосковье в возрасте 69 лет.

Российский режиссёр родился в ноябре 1953 года в Ленинграде. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Института международного рабочего движения. В кинематографе работал с 1985 года.

Много сделал для современного проката зарубежных и отечественных фильмов.

В 90-х Григорий Любомиров окончил киношколу FEMIS в Париже, получил режиссерское образование, вернулся на новое российское телевидение. Снимал документальные фильмы: «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», «Тайны посвящения», многосерийный фильм о религиозных сектах в Египте, Израиле, Индии и Китае.

Был режиссёром и сценаристом в знаковой передаче НТВ «Куклы», автором первого российского реалити-шоу «За стеклом». Работал на канале «Россия» — режиссер и автор идеи «Кулагин и партнёры».

С 2005 года выступал, как генеральный продюсер «Рублевка. Live», «Сталин. Live», «Город Соблазнов», «Русский крест».

Одна из последних работ в 2013 году — сериал «Лестница в небеса» — российский драматический телесериал, сюжет взят от одноимённого южнокорейского телесериала.

Церемония прощания с режиссером состоится в Николо-Архангельском крематории в Балашихе 8 июля с 12:00 до 13:00 часов.