Варшава, 8 июля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Тысячу военных и две сотни единиц техники перебрасывает польская армия к границе с Белоруссией, сообщило 7 июля в Twitter генеральное командование польских вооружённых сил.

Halibutt Польские военнослужащие

«Мы усиливаем своё присутствие в Восточной Польше, 1000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — отметили в ведомстве.

Водителей предупредили, что с 8 июля ожидается усиленное движения войсковых колонн по северной, центральной и восточной дорогам.

В командовании польских ВС своё решение назвали демонстрацией воли и способности незамедлительно отреагировать на попытки дестабилизации ситуации на границе.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией.

Польские власти усиливают контроль на границе с Белоруссией с 25 июня после событий с ЧВК «Вагнер». Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил тогда о важности заграждения длиной 206 км.

Польский президент Анджей Дуда назвал размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Варшавы.