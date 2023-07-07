Коломна, Московская область, 8 июля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Пострадавшая во время грозы и удара молнии в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу. Подробности сообщили в минздраве Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

Отмечается, что пострадавшей были проведены медицинские исследования, оказана медицинская помощь и в удовлетворительном состоянии её отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, сильный дождь и гроза в Коломне начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой.

По предварительным данным от разряда молнии вечером пострадала женщина. Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу.