Из-за непогоды в подмосковной Коломне пострадал один человек
Минздрав Подмосковья: при грозе и молнии в Коломне пострадала женщина
Коломна, Московская область, 8 июля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Пострадавшая во время грозы и удара молнии в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу. Подробности сообщили в минздраве Московской области.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ураган
Отмечается, что пострадавшей были проведены медицинские исследования, оказана медицинская помощь и в удовлетворительном состоянии её отправили на амбулаторное лечение.
Как сообщало ИА Регнум, сильный дождь и гроза в Коломне начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой.
По предварительным данным от разряда молнии вечером пострадала женщина. Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу.