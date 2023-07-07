Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Контрнаступление киевской армии идёт значительно медленнее того, на которое надеялись в Вашингтоне. Об этом заявил журналистам 7 июля замминистра обороны США Колин Каль.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Каля, контрнаступление продвигается очень медленно, и надежд США украинские военные не оправдали. Об этом заявляют и сами украинские власти.

«Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи ещё не была выведена на поле боя», — заверил военный чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск. Контрнаступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке.

Так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, ВС России дают решительный отпор противнику. Об этом 5 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

ВСУ становится всё сложнее проводить контрнаступление против Вооружённых сил России — немецкие журналисты, ссылаясь на бойцов ВСУ, отмечают, что ситуация на полях сражений становится всё сложнее. Это связано с тем, что российские дроны представляют большую угрозу и наносят тяжёлые удары по позициям киевских боевиков.