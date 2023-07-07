Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Найденный в Белом доме кокаин не представляет угрозы национальной безопасности США, считает советник американского президента Джейк Салливан.

«На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности», — сказал он 7 июля в ходе брифинга.

Салливан заверил в строгой политике в отношении тестов на наркотики и их употребления, которая действует в администрации.

Необходимые меры последуют, если кто-то из Белого дома окажется причастным к ситуации. Другое дело, если вина будет на ком-то из посетителей, пояснил советник президента США по нацбезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру. Трамп обратил внимание, что не публикуется информация о записях с камер наблюдения службы безопасности Белого дома, по которым можно быстро установить владельца кокаина.

В воскресенье, 2 июля, на территории Белого дома после обнаружения белого порошка объявили эвакуацию. Вещество направили на экспертизу. Лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.

Букмекерские конторы считают сына президента США Джо Байдена Хантера фаворитом на роль вероятного владельца пакета с наркотиками, который нашли в Белом доме.