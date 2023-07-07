Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. На запланированном с 11 по 12 июля в Вильнюсе саммите НАТО Украина не станет членом альянса, заявил 7 июля на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Украина не присоединится в НАТО по итогам этого саммита», — сказал он.

По словам Салливана, Украине необходимы реформы для соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на вступление в НАТО.

США и другие страны военно-политического блока обсудят необходимые шаги для членства Украины в альянсе, заключил советник президента США по нацбезопасности.

Ранее ИА Регнум передавало, что доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко считает, что ключевая цель президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заключается в получении хотя бы устной поддержки по вступлению Украины в НАТО. Перед саммитом в Вильнюсе Украине необходимо получить положительный информационный повод, сказал эксперт.

Политолог-востоковед, преподаватель МГИМО Юрий Зинин полагает, что сейчас для украинского лидера самой главной задачей остаётся вопрос сохранения авторитета перед западными партнёрами накануне саммита НАТО.

Ранее Зеленский признался, что в идеале ждёт приглашение в НАТО, но знает, что с этим есть трудности, предполагая не всестороннюю поддержку со стороны стран — участниц Североатлантического альянса.