Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Власти США по прежнему придерживаются от фундаментальных принципов не ввязываться в войну с Россией и не предоставлять Киеву оружия для ударов по российским территориям. Об этом заявил 7 июля журналистам советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Usembassy.gov Джейк Салливан

По словам советника, Байден с начала конфликта на Украине «ясно обозначил два принципа», которые не подвергаются пересмотру: Вашингтон не ведёт войну против России на Украине и не предоставляет ей оружия для атак на РФ.

«Эти два фундаментальных принципа остаются таковыми сегодня и останутся завтра», — заверил Джейк Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, жёсткий ответ от Москвы последует после передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что самая большая проблема кассетных боеприпасов в том, что от их применения гибнет множество мирных людей.

В администрации президента США сказали, что поставка Киеву кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых штатах артиллерийских снарядов.