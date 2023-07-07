Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Беспокойство последствиями использования кассетных боеприпасов на Украине не играет такой роли, как возможная победа России в конфликте, заявил 7 июля на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили», — сказал он.

По его словам, Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

Представитель Пентагона отметил, что Украина получит современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины на сумму в 800 млн долларов. Помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии в пакет войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Также ВСУ получат от США системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу, боеприпасы для Patriot и HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что от Москвы последует жёсткий ответ после передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится всё более тревожной и вызывает серьёзнейшие опасения по поводу непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО, сказал он.