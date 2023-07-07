Коломна, Московская область, 7 июля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. По предварительным данным от разряда молнии вечером 7 июля в Коломне пострадала женщина. О происшествии со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА Новости.

Кадр видео с канала: Москва 24 Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне

Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу.

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Как сообщало ИА Регнум, сильный дождь и гроза в Коломне в Подмосковье начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой.

Молния ударила в дерево рядом с людьми.

Также во время урагана упало дерево и фонарный столб.

Затоплены десятки автомобилей и магазины. В некоторых домах вода зашла в подъезды.