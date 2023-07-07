От удара молнии в Коломне пострадала женщина
От удара молнии в подмосковной Коломне пострадала женщина
Коломна, Московская область, 7 июля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. По предварительным данным от разряда молнии вечером 7 июля в Коломне пострадала женщина. О происшествии со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА Новости.
Кадр видео с канала: Москва 24
Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне
Молния ударила в самокат, который был рядом с женщиной в воде. Её с ожогом ступней доставили в больницу.
Как сообщало ИА Регнум, сильный дождь и гроза в Коломне в Подмосковье начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой.
Молния ударила в дерево рядом с людьми.
Также во время урагана упало дерево и фонарный столб.
Затоплены десятки автомобилей и магазины. В некоторых домах вода зашла в подъезды.