В Подмосковье молния ударила в дерево рядом с людьми
В Подмосковной Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми
Москва, 7 июля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Сильный дождь и гроза в Коломне в Подмосковье начались вечером 7 июля. За несколько часов улицы затопило водой.
Самые сильные подтопления — в районе станции Голутвин.
Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором молния ударила в дерево рядом с людьми.
Предварительно сообщается, что никто в результате удара молнии не пострадал. Также во время урагана упало дерево и фонарный столб.
Затоплены десятки автомобилей и магазины. В некоторых домах вода зашла в подъезды.
Как сообщало ИА Регнум, четыре человека — две женщины и двое детей — пострадали в результате удара молнии в Лискинском районе Воронежской области. Одна из женщин скончалась.
Вечером 3 июля две сестры со своими детьми пошли к роднику в селе Нижний Икорец. Люди находились на открытой местности, когда в них ударила молния.
Один ребёнок находится в Лискинской районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Состояние второго ребёнка крайне тяжёлое.