Оттава, 7 июля, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы поставило в тупик Канаду. Об этом 7 июля пишет канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Этот шаг, скорее всего, вызовет возмущение среди гуманитарных организаций и критику со стороны союзников Украины по ЕС и НАТО, которые долгое время выступали против применения кассетных бомб», — говорится в статье.

Отмечается, что Канада входит в число многих членов НАТО, которые в 2010 году подписали пакт о запрете использования кассетных боеприпасов.

Также авторы публикации обратили внимание, что Оттава прилагает много усилий для зачистки территории других государств от неразорвавшихся бомб.

По мнению обозревателей, решение США вооружить украинскую армию снарядами, нарушающими права гражданского населения, поставит Канаду в тупик.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Белого дома сообщила, что США решили передать Украине кассетные боеприпасы. При этом в администрации Байдена подчеркнули, что поставка таких боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.

В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.